Нацбанк вважає ризиком відтермінування укладення нової програми з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України вбачає ключовим ризиком для реалізації власного макропрогнозу відтермінування укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Ключовим ризиком для реалізації цього макропрогнозу Національний банк, як і раніше, бачить відтермінування укладення нової програми співпраці з МВФ. Так само, зберігаються ризики для макрофінансової стабільності, насамперед внаслідок рішень українських судів щодо відповідальності та зобов’язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат.
Актуальними є також інші ризики, підкреслюють в НБУ. Це:
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- подальше охолодження світової економіки та погіршення умов торгівлі;
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- ескалація військового конфлікту на сході країни та нові торговельні обмеження з боку Росії;
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- скорочення врожаю зернових і плодоовочевих культур в Україні через несприятливі погодні умови;
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- збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату;
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- зменшення обсягів припливу іноземного капіталу.
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"Таким чином, за даного макроекономічного прогнозу та в умовах збереження балансу ризиків, правління Національного банку вирішило знизити облікову ставку одразу на 2,5 в.п. Пом’якшення монетарної політики сприятиме активізації кредитування реального сектору і прискоренню економічного зростання", - пояснили в НБУ.
Зазначимо, раніше Нацбанк повідомив про прогноз щодо підвищення економічного зростання України до 3,5% у 2020 році.
Як повідомлялося в УНН, Національний банк України знизив облікову ставку до 11%.