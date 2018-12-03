Нацбанк выпустил памятную монету с изображением уха, горла и носа

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81377 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102796 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137642 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135750 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132106 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126358 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164181 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117945 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Нацбанк выпустил памятную монету с изображением уха, горла и носа

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением уха, горла и носа

Киев  •  УНН

 • 9434 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную доктору медицинских наук, профессору, ученому-отоларингологу, который создал научную школу отоларингологии в Украине, Алексей Коломийченко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Как отметили в НБУ, монета изготовлена ​​из металла нейзильбер тиражом 30 тыс. шт. На аверсе монеты на зеркальном фоне стилизованная композиция - на прямоугольнике декоративное изображение человеческого профиля, на котором символически выделено органы, которые лечил ученый; вертикальная надпись УКРАИНА (слева), справа от которого - малый Государственный Герб Украины; внизу: номинал и год чеканки монеты - 2 /ГРИВНЫ/ 2018; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет А. С. Коломийченко, перед которым - микроскоп (справа) слева вертикальные надписи Алексей Коломийченко; вверху и внизу годы его жизни: 1898 и 1974.

Стоит отметить, что Коломийченко Алексей Сидорович - организатор и первый директор Киевского научно-исследовательского института отоларингологии. Внес значительный вклад в разработку тонзиллярной проблемы, диагностику и лечение пониженного слуха, воспалительных процессов среднего уха, консервативной терапии основных заболеваний уха, горла, носа, профессиональной патологии органов слуха и тому подобное. Начал опыты, направленные на клиническое применение ультразвука и лазерного излучения для диагностики и лечения оториноларингологических заболеваний.

Как сообщал УНН, "Ощадбанк" реализовал более 35% тиражей украинских юбилейных и памятных монет в течение 2018 года.

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