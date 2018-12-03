Нацбанк выпустил памятную монету с изображением уха, горла и носа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную доктору медицинских наук, профессору, ученому-отоларингологу, который создал научную школу отоларингологии в Украине, Алексей Коломийченко. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Как отметили в НБУ, монета изготовлена из металла нейзильбер тиражом 30 тыс. шт. На аверсе монеты на зеркальном фоне стилизованная композиция - на прямоугольнике декоративное изображение человеческого профиля, на котором символически выделено органы, которые лечил ученый; вертикальная надпись УКРАИНА (слева), справа от которого - малый Государственный Герб Украины; внизу: номинал и год чеканки монеты - 2 /ГРИВНЫ/ 2018; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа).
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен портрет А. С. Коломийченко, перед которым - микроскоп (справа) слева вертикальные надписи Алексей Коломийченко; вверху и внизу годы его жизни: 1898 и 1974.
Стоит отметить, что Коломийченко Алексей Сидорович - организатор и первый директор Киевского научно-исследовательского института отоларингологии. Внес значительный вклад в разработку тонзиллярной проблемы, диагностику и лечение пониженного слуха, воспалительных процессов среднего уха, консервативной терапии основных заболеваний уха, горла, носа, профессиональной патологии органов слуха и тому подобное. Начал опыты, направленные на клиническое применение ультразвука и лазерного излучения для диагностики и лечения оториноларингологических заболеваний.
Как сообщал УНН, "Ощадбанк" реализовал более 35% тиражей украинских юбилейных и памятных монет в течение 2018 года.