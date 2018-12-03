Нацбанк випустив пам’ятну монету із зображенням уха, горла та носа

Як зазначили у НБУ, монета виготовлена із металу нейзильбер тиражом 30 тис. шт. На аверсі монети розміщено: на дзеркальному тлі стилізовану композицію — на прямокутнику декоративне зображення людського профілю, на якому символічно виділено органи, які лікував вчений; вертикальний напис УКРАЇНА (ліворуч), праворуч від якого — малий Державний Герб України; унизу: номінал та рік карбування монети — 2/ГРИВНІ/2018; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет О. С. Коломійченка, перед яким — мікроскоп (праворуч); ліворуч вертикальні написи ОЛЕКСІЙ КОЛОМІЙЧЕНКО; угорі та унизу роки його життя: 1898 і 1974.

Варто зазначити, що Коломійченко Олексій Сидорович — організатор та перший директор Київського науково-дослідницького інституту отоларингології. Зробив значний внесок у розробку тонзилярної проблеми, діагностику й лікування пониженого слуху, запальних процесів середнього вуха, консервативної терапії основних захворювань вуха, горла, носа, професійної патології органів слуху тощо. Започаткував досліди, спрямовані на клінічне застосування ультразвуку і лазерного випромінювання для діагностики й лікування оториноларингологічних захворювань.

Як повідомляв УНН, “Ощадбанк” реалізував понад 35% тиражів українських ювілейних і пам’ятних монет упродовж 2018 року.