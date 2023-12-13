Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
Национальный банк Украины имеет целью создать эффективную экосистему мгновенных платежей до конца 2024 года.
Из-за ночной атаки рф в Киеве затопило подземный переход
Обломки вражеских ракет повредили в Днепровском районе Киева водопровод, затопив подземный переход и задев жилые дома.
В Украине без света почти 700 населенных пунктов - Минэнерго
692 населенных пункта в Украине обесточены из-за боевых действий и неблагоприятных погодных условий, но текущих планов по ограничению электроснабжения или графиков отключений нет.
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ
Начато удовлетворение требований девятой очереди кредиторов банка "Конкорд" - ФГВФЛ.
На Львовщине мужчина в военной форме угрожал священнику: в ТЦК и ОВА отреагировали
Во Львовской области мужчина в военной форме угрожал священнику за то, что тот якобы уклонялся от военной повестки, что вызвало скандал в Интернете.
Очаков ночью подвергся вражеским артиллерийским ударам - ОВА
Очаков и Солончаки Николаевской области были обстреляны вражеской артиллерией, пострадавших нет.
Никополь дважды за ночь подвергся вражеским атакам - ОВА
Никополь был дважды обстрелян российской артиллерией ночью, жертв нет; оценка ущерба продолжается, в других районах региона было спокойно.
Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес
Василий Паук расширил свой бизнес по выращиванию голубики в Тернополе после победы в конкурсе "Роби своє", использовав приз в размере 97 900 грн на приобретение необходимого морозильного оборудования. Конкурс поддержал 80 проектов на общую сумму 7,4 млн грн.
Сначала эксперты обследуют опорные конструкции многоэтажки: Кличко о возможном восстановлении поврежденного из-за атаки рф дома
Фрагменты российской ракетной атаки на Киев повредили инфраструктуру, включая жилой дом и детский сад; 53 человека получили ранения. Мэр Кличко осмотрел место происшествия и обсудил вопрос жилья для переселенцев.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.