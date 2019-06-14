Нацбанк обжаловал отстранение от должности заместителя главы НБУ Рожковой

Соответствующее ходатайство регулятор подал 14 июня, оно "обоснованное грубым нарушением судом норм процессуального и материального права".

Рассмотреть это ходатайство Барышевский суд должен до 19 июня включительно. В то же время в НБУ отметили, что еще не получили первое решение суда.

"Подчеркиваем, что на данный момент решение Барышевского районного суда Киевской области не было получено Национальным банком в установленном действующим процессуальным законодательством порядке", - говорится в заявлении.

Также регулятор подчеркнул, что, по его мнению, решение об отстранении Рожковой - ничтожно.

Напомним, в НБУ отреагировали на очередную попытку запретить Рожковой выполнять должностные обязанности.