Нацбанк обжаловал отстранение от должности заместителя главы НБУ Рожковой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Национальный банк обжаловал решение Барышевского райсуда Киевской области об отстранении от должности заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Соответствующее ходатайство регулятор подал 14 июня, оно "обоснованное грубым нарушением судом норм процессуального и материального права".
Рассмотреть это ходатайство Барышевский суд должен до 19 июня включительно. В то же время в НБУ отметили, что еще не получили первое решение суда.
"Подчеркиваем, что на данный момент решение Барышевского районного суда Киевской области не было получено Национальным банком в установленном действующим процессуальным законодательством порядке", - говорится в заявлении.
Также регулятор подчеркнул, что, по его мнению, решение об отстранении Рожковой - ничтожно.
Напомним, в НБУ отреагировали на очередную попытку запретить Рожковой выполнять должностные обязанности.