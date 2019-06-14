Нацбанк оскаржив відсторонення від посади заступниці глави НБУ Рожкової
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Національний банк оскаржив рішення Баришівського райсуду Київської області щодо відсторонення від посади заступниці глави НБУ Катерини Рожкової. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацбанку.
Відповідне клопотання регулятор подав 14 червня, воно "обґрунтоване грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права".
Розглянути це клопотання Баришівський суд повинен до 19 червня включно. Водночас у НБУ зазначили, що ще не отримали першу ухвалу суду.
"Наголошуємо на тому, що станом на цей момент ухвала Баришівського районного суду Київської області не була отримана Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку", — йдеться в заяві.
Також регулятор підкреслив, що, на його думку, рішення про відсторонення Рожкової — нікчемне.
Нагадаємо, у НБУ відреагували на чергову спробу заборонити Рожковій виконувати посадові обов’язки.