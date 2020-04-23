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Нацбанк не планирует финансировать дефицит госбюджета

Нацбанк не планирует финансировать дефицит госбюджета

Киев  •  УНН

 • 12483 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Национальный банк Украины не планирует возобновлять прямое кредитование правительства, ведь это может привести к увеличению инфляции. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Законом о Нацбанке запрещено прямое кредитование правительства, а также выкуп ценных бумаг правительства на первичном рынке. Украина уже находилась в той ситуации, когда Нацбанк напрямую кредитовал дефицит бюджета, это было в начале 90-х годов. И мы видим чем это обернулось, инфляция была в десятки раз выше, чем до начала таких действий.

В 2014-2015 годах также Нацбанк прокредитовал или выкупил с рынка ценные бумаги, которые были инвестированы в капитал Нафтогаза и государственных банков, что привело к увеличению инфляции более чем на 40%", - рассказал Смолий.

Он отметил, что на сегодня ликвидность банковской системы и те инструменты, что предлагает Нацбанк по поддержке как краткосрочной, так и долгосрочной ликвидности позволят пройти пиковые нагрузки по выплате долгов и финансированию тех проектов, которые правительство сейчас приняло во время карантина, особенно сместив финансирование в сторону медицинской отрасли, а также соцвыплат.

"Мы не планируем своими действиями прямое кредитование правительства", - добавил глава Нацбанка.

Как ранее сообщал УНН, Национальный банк прогнозирует, что Украина может получить транш от МВФ во втором квартале 2020 года в размере 2 млрд долл.

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