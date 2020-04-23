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Нацбанк не планує фінансувати дефіцит держбюджету

Нацбанк не планує фінансувати дефіцит держбюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк України не планує відновлювати пряме кредитування уряду, адже це може призвести до збільшення інфляції. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

“Законом про Нацбанк заборонено пряме кредитування уряду, а також викуп цінних паперів уряду на первинному ринку. Україна вже перебувала в тій ситуації, коли Нацбанк напряму кредитував дефіцит бюджету, це було на початку 90-х років. І ми бачимо чим це обернулось, інфляція була в десятки разів вища, ніж до початку таких дій.

У 2014-2015 роках також Нацбанк прокредитував чи викупив з ринку цінні папери, що були інвестовані в капітал Нафтогазу і державних банків, що призвело до збільшення інфляції більше, ніж на 40%”, — розповів Смолій.

Він зазначив, що на сьогодні ліквідність банківської системи і ті інструменти, що пропонує Нацбанк з підтримки як короткотермінової, так і довгострокової ліквідності дозволять пройти пікові навантаження по виплаті боргів і фінансуванню тих проектів, що уряд зараз прийняв під час карантину, особливо змістивши фінансування в бік медичної галузі, а також соцвиплат.

“Ми не плануємо своїми діями пряме кредитування уряду”, — додав глава Нацбанку.

Як раніше повідомляв УНН, Національний банк прогнозує, що Україна може отримати транш від МВФ у другому кварталі 2020 року в розмірі 2 млрд дол.

Українські Національні Новини

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