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10 марта, 17:10 • 90622 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93203 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 110511 просмотра

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Нацбанк назвал причины укрепления гривны

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Укрепление курса гривни, которое наблюдается в последние недели, произошло за счет роста предложения валюты в условиях снижения спроса на нее. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Укрепление курса гривны, которое наблюдается в последние недели, свидетельствует о том, что место неблагоприятных сезонных факторов, которые доминировали в декабре-январе и обусловили временное девальвационное давление на курс гривны, уже заняли более благоприятные факторы. Под их влиянием с января на межбанковском рынке росло предложение валюты со стороны клиентов при снижении спроса на нее”, - пояснил он.

Как уточнил Чурий, во-первых, увеличились поступления валюты от нерезидентов, участвующих в аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ в гривне.

“С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в два раза — с 5,1 млрд грн до 12 млрд грн. Во-вторых, восстанавливается предложение валюты со стороны аграрных предприятий после ее сезонного снижения в январе. В-третьих, высокому предложению валюты способствовало сохранение благоприятной внешней конъюнктуры для металлургической отрасли”, - рассказал заместитель главы НБУ.

Кроме того, по его словам, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий и увеличение предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка со второй половины января в результате постепенного укрепления курса гривны.

“Объем чистого предложения валюты на наличном рынке вырос в январе до 257 млн ​​долл., что является наибольшим объемом за месяц с июля 2017 года”, — обратил внимание Чурий.

В НБУ напомнили, что после перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году такие изменения динамики курса являются естественными, поскольку ему присуща определенная сезонность. Предыдущие годы показывают, что действие временных неблагоприятных факторов в начале года обычно нивелируется в течение остального года.

Напомним, по состоянию на 13 февраля доллар в обменниках стоит 27,1 грн/доллар, что на 60 копеек или 2,1% меньше, чем неделю назад.

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