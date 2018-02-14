Нацбанк назвав причини зміцнення гривні

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Зміцнення курсу гривні, яке спостерігається останніми тижнями, відбулося за рахунок зростання пропозиції валюти в умовах зниження попиту на неї. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.