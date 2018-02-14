Нацбанк назвав причини зміцнення гривні

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Зміцнення курсу гривні, яке спостерігається останніми тижнями, відбулося за рахунок зростання пропозиції валюти в умовах зниження попиту на неї. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

“Зміцнення курсу гривні, яке спостерігається останніми тижнями, свідчить, що місце несприятливих сезонних чинників, які домінували у грудні-січні і зумовлювали тимчасовий девальваційний тиск на курс гривні, вже посіли більш сприятливі фактори. Під їх впливом з кінця січня на міжбанківському ринку зростала пропозиція валюти з боку клієнтів при зниженні попиту на неї”, — пояснив він.

Як уточнив Чурій, по-перше, збільшилися надходження валюти від нерезидентів, що беруть участь в аукціонах Міністерства фінансів з розміщення ОВДП у гривні.

“Від початку року обсяг гривневих ОВДП у портфелі нерезидентів зріс більш ніж в два рази — з 5,1 млрд грн до 12 млрд грн. По-друге, відновлюється пропозиція валюти з боку аграрних підприємств після її сезонного зниження у січні. По-третє, високій пропозиції валюти сприяло збереження сприятливої зовнішньої кон’юнктури для металургійної галузі”, — розповів заступник голови НБУ.

Крім того, за його словами, на стан валютного ринку вплинуло покращення девальваційних очікувань та збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів на готівковому сегменті валютного ринку з другої половини січня внаслідок поступового зміцнення курсу гривні.

“Обсяг чистої пропозиції валюти на готівковому ринку зріс у січні до 257 млн дол., що є найбільшим обсягом за місяць з липня 2017 року”, — звернув увагу Чурій.

У НБУ нагадали, що після переходу України на плаваючий обмінний курс гривні у 2015 році такі зміни динаміки курсу є природніми, оскільки йому властива певна сезонність. Попередні роки свідчать, що дія тимчасових несприятливих факторів на початку року зазвичай нівелюється протягом решти року.

Нагадаємо, станом на 13 лютого долар в обмінниках коштує 27,1 грн/долар, що на 60 копійок або 2,1% менше, ніж тиждень тому.

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