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Нацбанк назвал 5 целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года

Киев • УНН

 • 13662 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава Нацбанка Яков Смолий назвал пять целей Стратегии развития финансового сектора до 2025 года. О них он рассказал во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка, передает корреспондент УНН.

Нацбанк назвал 5 целей Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года

"Реализация стратегии-2025 для нас - это путь к цивилизованному, прозрачному, эффективному финансовому сектору, а для этого мы должны понятный и четкий план действий на 5 лет. Поэтому, никаких неожиданностей. Мы раскрываем все карты и рассказываем о планах на 5 лет вперед. Имеем 5 целей. Первая - содействие устойчивому макроэкономическму развитию Украины", - сказал Смолий.

По его словам, НБУ стремится создать все необходимые предпосылки для того, чтобы экономика Украины росла.

"Вторая - обеспечение макрофинансовой стабильности. Фактически мы продолжаем работу так, чтобы финансовая система, в том числе и банковская, работала стабильно и надежно, чтобы она была готова к внешним или внутренним шокам", - отметил глава Нацбанка.

Он отметил, что это является одной из главных предпосылок устойчивого экономического роста.

"Третья - мы будем повышать надежность и технологичность этой финансовой системы, не только банков, но и финансовых учреждений.

Все клиенты должны быть уверены, что получат качественные услуги, будут уверены, что их не обманут", - пояснил Смолий.

Он также сообщил, что финансовые услуги будут доступны дистанционно в режиме Online.

"Четвертая - мы хотим, чтобы украинские услуги полностью соответствовали европейским стандартам. Это придаст уверенности клиентам, и еще это наше прямое обязательство по соглашению об ассоциации Украины с ЕС", - отметил глава НБУ.

"Наконец пятая - мы стремимся повысить доверие к финансовому рынку. Есть много причин, почему украинцы иногда с опаской смотрят в сторону финансовых услуг, и возможно не всегда готовы становиться клиентами банков, страховых компаний или пенсионных фондов. Виной тому пережитые финансовые кризисы и возможно негативный опыт или даже финансовые потери. Наша задача - минимизировать возможный негатив и обеспечить надежную защиту прав потребителей финансовых услуг, не на словах, а на деле", - добавил он.

Напомним, сегодня руководство Национального банка, министр финансов Украины Оксана Маркарова и представители других профильных госорганов подпишут Стратегию развития финансового сектора до 2025 года.

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