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Нацбанк назвав 5 цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Голова Нацбанку Яків Смолій назвав п’ять цілей Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року. Про них він розповів під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку, передає кореспондент УНН.

Нацбанк назвав 5 цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року

"Реалізація стратегії-2025 для нас – це шлях до цивілізованого, прозорого, ефективного фінансового сектору, а для цього ми маємо зрозумілий і чіткий план дій на 5 років. Тому, жодних несподіванок. Ми розкриваємо всі карти і розповідаємо про плани на 5 років наперед. Маємо 5 цілей. Перша – сприяння сталому макроекономічному розвитку України", - сказав Смолій.

З його слів, НБУ прагне створити всі необхідні передумови для того, щоб економіка України зростала.

"Друга - забезпечення макрофінансової стабільності. Фактично ми продовжуємо роботу так, щоб фінансова система, зокрема і банківська, працювала стабільно та надійно, щоб вона була готова до зовнішніх або внутрішніх шоків", - зазначив очільник Нацбанку.

Він зауважив, що це є однією з головних передумов сталого економічного зростання.

"Третя – ми будемо підвищувати надійність і технологічність цієї фінансової системи, не лише банків, але і фінансових установ.

Усі клієнти мають бути впевнені, що отримають якісні послуги, впевнені, що їх не обмануть", - пояснив Смолій.

Він також повідомив, що фінансові послуги будуть доступні дистанційно в режимі Online.

"Четверта – ми хочемо щоб українські послуги цілком відповідали європейським стандартам. Це додасть впевненості клієнтам, і ще це наше пряме зобов’язання за угодою про асоціацію України з ЄС", - зазначив очільник НБУ.

"Нарешті п’ята – ми прагнемо підвищити довіру до фінансового ринку. Є багато причин, чому українці інколи з пересторогою дивляться в сторону фінансових послуг, і можливо не завжди готові ставати клієнтами банків, страхових компаній або пенсійних фондів. Виною тому є пережиті фінансові кризи і можливий негативний досвід або навіть фінансові втрати. Наше завдання – мінімізувати можливий негатив і забезпечити надійний захист прав споживачів фінансових послуг, не на словах, а на ділі", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні керівництво Національного банку, міністр фінансів України Оксана Маркарова та представники інших профільних держорганів підпишуть Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року.

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