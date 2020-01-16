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Смолій анонсував ухвалення стратегії розвитку фінсектору до 2025 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні керівництво Національного банку, міністр фінансів України Оксана Маркарова та представники інших профільних держорганів підпишуть Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року. Про це під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

Смолій анонсував ухвалення стратегії розвитку фінсектору до 2025 року

"Сьогодні маємо особливий привід – нову Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року. Менше ніж за пів години ми її підпишемо спільно з міністром фінансів, головами Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг та Фонду гарантування вкладів", - сказав Смолій.

З його слів, експерти розробляли стратегію майже пів року.

Як зазначає пресслужба НБУ, Нацбанк, регулятори, Міністерство фінансів України та ФГВФО затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. 

Метою стратегії, як зазначається, є забезпечення подальшого реформування та розвитку фінансового сектору України відповідно до провідних міжнародних практик та імплементації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та іншими міжнародними зобов’язаннями України.

Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами:

  • зміцнення фінансової стабільності;
  • сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки;
  • розвиток фінансових ринків;
  • розширення фінансової інклюзії;
  • впровадження інновацій у фінансовому секторі.

Як повідомляв УНН, раніше в НБУ заявили, що банківський сектор України у хорошому стані. 

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