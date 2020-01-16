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Смелый анонсировал принятие стратегии развития финсектора до 2025 года

Киев • УНН

 • 11333 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня руководство Национального банка, министр финансов Украины Оксана Маркарова и представители других профильных госорганов подпишут Стратегию развития финансового сектора до 2025 года. Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

Смелый анонсировал принятие стратегии развития финсектора до 2025 года

"Сегодня есть особый повод - новая Стратегия развития финансового сектора до 2025 года. Меньше чем за полчаса мы ее подпишем совместно с министром финансов, председателями Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомфинуслуг и Фонда гарантирования вкладов", - сказал Смолий.

По его словам, эксперты разрабатывали стратегию почти полгода.

Как указывает пресс-служба НБУ, Нацбанк, регуляторы, Министерство финансов Украины и ФГВФЛ утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Целью стратегии, как отмечается, является обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора Украины в соответствии с ведущими международными практиками и реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины.

Стратегия предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям:

  • укрепление финансовой стабильности;
  • содействие макроэкономическому развитию и росту экономики;
  • развитие финансовых рынков;
  • расширение финансовой инклюзии;
  • внедрение инноваций в финансовом секторе.

Как сообщал УНН, ранее в НБУ заявили, что банковский сектор Украины в хорошем состоянии.

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