"Натовский бенчмарк": замминистра обороны сообщил, сколько идет на закупку вооружения и военной техники

Министерство обороны Украины выделяет пятую часть своего бюджета на закупку военной техники и вооружения для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в интервью АрмияInform, передает УНН.

Детали

Джигир пояснил, что бюджет Минобороны 2024 года условно можно разбить на три больших пакета. Таким подходом руководствуются государства НАТО, они категоризируют свои оборонные расходы.

"Поэтому первый и самый большой - это денежное обеспечение и боевые выплаты. Относительно второго пакета - это закупка вооружения и военной техники", - отметил он.

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По словам замминистра, второй пакет составляет более чем 20% оборонного бюджета ведомства.

"То есть 20% - это определенный натовский бенчмарк для расходов на военное оборудование. Учитывая войну в Украине, некоторые наши соседи, которые также граничат со страной-агрессором, в последние годы тратят на вооружение и военную технику принципиально большую долю. Суммы, словом, показательные", - сказал Джигир.

Джигир рассказал, что на закрытие потребностей военных в качественной технике и вооружении направлено 265,4 миллиарда гривен.

"Подчеркну, что эти цифры - ориентировочные. Потребности в оборонном секторе динамические и постоянно уточняются Генштабом в зависимости от боевой обстановки", - отметил заместитель министра обороны.