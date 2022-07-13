НАТО сосредоточено на помощи Украине одержать победу в войне, а не на ее членстве - Столтенберг

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«В настоящее время есть еще три страны, претендующие на членство в НАТО: Украина, Грузия и Босния и Герцеговина», - заявил Столтенберг.

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По его словам, в случае с БиГ есть «серьезные проблемы». НАТО старается помочь стране укрепить демократические институты, но «вы знаете проблемы Боснии и Герцеговины не хуже меня», отметил Генсек Альянса.

«Что касается Грузии и Украины, сейчас основное внимание уделяется Украине, чтобы оказать ей поддержку, помочь ей одержать победу как независимому суверенному государству. Это основное внимание - сейчас мы не сосредоточены на членстве. Но, конечно, все, что мы делаем сейчас для помощи и поддержки, а также модернизации украинских институтов обороны и безопасности, также приблизит их к членству на определенном этапе», - заявил он.

Что касается Грузии, то по его словам, основное внимание также уделяется реформам на пути страны к членству.

«Но, как вы также знаете, любое решение о членстве также требует единогласия. Все союзники должны быть согласны. А у нас нет согласия в НАТО, чтобы сделать следующий шаг и разработать план действий по членству в НАТО», - добавил он.

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