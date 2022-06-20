Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист

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«Я думаю, что нам (конечно, не сегодня и не на следующей неделе), но надо выбрать подходящий момент, и этот момент я опять-таки связываю с тем, что украинская территория будет освобождена от российской орды – вот после этого будет подходящий момент для того, чтобы подавать заявку на вступление в НАТО, как это сделали Швеция и Финляндия, и идти спокойно по этому пути. Ибо, если украинская армия перейдет на стандарты НАТО, а это уже будет формально и фактически происходить, если принять во внимание тот боевой опыт, который имеет украинская армия, и то, что она победит россию на поле боя, то, простите, лучшего приобретения для Альянса нужно долго искать», - отметил собеседник.

Детали

Огрызко указал также и на то, что Украине для вступления в НАТО не обязательно нужен будет ПДЧ – план действий по членству.

«Я думаю, жизнь вносит коррективы во все стандарты, работавшие раньше. И пример Швеции и Финляндии говорит о том, что при определенных исторических обстоятельствах ПДЧ можно оставить в истории. Об этом, кстати, говорят не только в отношении этих двух стран. Об этом говорят представители тех же США, ключевой страны Альянса: что ПДЧ – это лишь одна из опций, один из вариантов, каким образом страна может приблизиться к Альянсу», - пояснил он.

УНН поинтересовался, не гарантируют ли гарантии безопасности, о предоставлении которых сейчас Украина ведет переговоры с партнерами, присоединения к Альянсу.

«Об этих гарантиях нужно забыть как о ночном ужасе и больше никогда о них не говорить…. Разговоры идут, но они совершенно бессодержательны, смысла никакого в них нет. Никаких гарантий кроме натовских мы реально получить не можем, Будапештский меморандум это прекрасно подтвердил. Поэтому разговоры об этом белом бычке нужно заканчивать и четко и ясно формулировать свое желание: НАТО», - ответил бывший министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский неделю назад заявил, что Киев и союзники стран “Группы семи” (G7) готовят документ о гарантиях безопасности для Украины.