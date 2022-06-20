Україні варто забути про "гарантії безпеки" як про страшний сон та подати заявку в НАТО одразу після перемоги - фахівець
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україні після визволення своєї території від окупантів варто подавати заявку на вступ до НАТО. Таку думку УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
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«Я думаю, що нам (звичайно, не сьогодні і не наступного тижня), але треба вибрати слушний момент, і цей момент я, знов-таки, пов’язую з тим, що українська територія буде визволена від російської орди – от після того буде слушний момент для того, щоб подавати заявку на вступ до НАТО, як це зробили Швеція і Фінляндія, і йти спокійно цим шляхом. Бо, якщо українська армія перейде на стандарти НАТО, а це вже буде формально і фактично відбуватись, якщо взяти до уваги той бойовий досвід, який має українська армія, і те, що вона таки переможе росію на полі бою – то, вибачте, кращого придбання для Альянсу треба довго шукати», - зазначив співрозмовник.
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Огризко вказав також і на те, що Україні для вступу до НАТО не обов’язково потрібен буде ПДЧ – план дій щодо членства.
«Я думаю, життя вносить корективи у всі стандарти, які працювали раніше. І приклад Швеції і Фінляндії говорить про те, що, за певних історичних обставин ПДЧ можна залишити в історії. Про це до речі говорять не лише відносно цих двох країн. Про це говорять представники тих самих США , ключової країни Альянсу: що ПДЧ – це лише одна з опцій, один з варіантів, яким чином країна може наблизитись до Альянсу», - пояснив він.
УНН поцікавився, чи гарантії безпеки, про надання яких зараз Україна веде перемовини з партнерами, не виключають приєднання до Альянсу.
«Про ці гарантії треба забути як про нічний жах і більше ніколи про них не говорити…. Розмови то йдуть, але вони абсолютно беззмістовні, сенсу жодного у них немає. Ніяких гарантій, окрім натівських, ми реально отримати не можемо, Будапештський меморандум це чудово підтвердив. Тому, розмови про цього білого бичка треба закінчувати і чітко та ясно формулювати своє бажання: НАТО», - відповів колишній міністр.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський тиждень тому заявив, що Київ та союзники країн “Групи семи” (G7) готують документ щодо гарантій безпеки для України.