Україні варто забути про "гарантії безпеки" як про страшний сон та подати заявку в НАТО одразу після перемоги - фахівець

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32617 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78468 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 118937 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 170435 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 168015 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168918 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146682 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115093 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108355 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 306591 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 91133 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 179497 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 77464 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 65705 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 37307 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 179508 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 306592 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 568163 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 512200 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 34153 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 91133 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119398 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142419 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155977 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Україні варто забути про "гарантії безпеки" як про страшний сон та подати заявку в НАТО одразу після перемоги - фахівець

Україні варто забути про "гарантії безпеки" як про страшний сон та подати заявку в НАТО одразу після перемоги - фахівець

Київ • УНН

 • 423179 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Україні після визволення своєї території від окупантів варто подавати заявку на вступ до НАТО. Таку думку УНН висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Цитата

«Я думаю, що нам (звичайно, не сьогодні і не наступного тижня), але треба вибрати слушний момент, і цей момент я, знов-таки, пов’язую з тим, що українська територія буде визволена від російської орди – от після того буде слушний момент для того, щоб подавати заявку на вступ до НАТО, як це зробили Швеція і Фінляндія, і йти спокійно цим шляхом. Бо, якщо українська армія перейде на стандарти НАТО, а це вже буде формально і фактично відбуватись, якщо взяти до уваги той бойовий досвід, який має українська армія, і те, що вона таки переможе росію на полі бою – то, вибачте, кращого придбання для Альянсу треба довго шукати», - зазначив співрозмовник.

Деталі

Огризко вказав також і на те, що Україні для вступу до НАТО не обов’язково потрібен буде ПДЧ – план дій щодо членства.

«Я думаю, життя вносить корективи у всі стандарти, які працювали раніше. І приклад Швеції і Фінляндії говорить про те, що, за певних історичних обставин ПДЧ можна залишити в історії. Про це до речі говорять не лише відносно цих двох країн. Про це говорять представники тих самих США , ключової країни Альянсу: що ПДЧ – це лише одна з опцій, один з варіантів, яким чином країна може наблизитись до Альянсу», - пояснив він.

УНН поцікавився, чи гарантії безпеки, про надання яких зараз Україна веде перемовини з партнерами, не виключають приєднання до Альянсу.

«Про ці гарантії треба забути як про нічний жах і більше ніколи про них не говорити…. Розмови то йдуть, але вони абсолютно беззмістовні, сенсу жодного у них немає. Ніяких гарантій, окрім натівських, ми реально отримати не можемо, Будапештський меморандум це чудово підтвердив. Тому, розмови про цього білого бичка треба закінчувати і чітко та ясно формулювати своє бажання: НАТО», - відповів колишній міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський тиждень тому заявив, що Київ та союзники країн “Групи семи” (G7) готують документ щодо гарантій безпеки для України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07