Україні варто забути про "гарантії безпеки" як про страшний сон та подати заявку в НАТО одразу після перемоги - фахівець

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«Я думаю, що нам (звичайно, не сьогодні і не наступного тижня), але треба вибрати слушний момент, і цей момент я, знов-таки, пов’язую з тим, що українська територія буде визволена від російської орди – от після того буде слушний момент для того, щоб подавати заявку на вступ до НАТО, як це зробили Швеція і Фінляндія, і йти спокійно цим шляхом. Бо, якщо українська армія перейде на стандарти НАТО, а це вже буде формально і фактично відбуватись, якщо взяти до уваги той бойовий досвід, який має українська армія, і те, що вона таки переможе росію на полі бою – то, вибачте, кращого придбання для Альянсу треба довго шукати», - зазначив співрозмовник.

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Огризко вказав також і на те, що Україні для вступу до НАТО не обов’язково потрібен буде ПДЧ – план дій щодо членства.

«Я думаю, життя вносить корективи у всі стандарти, які працювали раніше. І приклад Швеції і Фінляндії говорить про те, що, за певних історичних обставин ПДЧ можна залишити в історії. Про це до речі говорять не лише відносно цих двох країн. Про це говорять представники тих самих США , ключової країни Альянсу: що ПДЧ – це лише одна з опцій, один з варіантів, яким чином країна може наблизитись до Альянсу», - пояснив він.

УНН поцікавився, чи гарантії безпеки, про надання яких зараз Україна веде перемовини з партнерами, не виключають приєднання до Альянсу.

«Про ці гарантії треба забути як про нічний жах і більше ніколи про них не говорити…. Розмови то йдуть, але вони абсолютно беззмістовні, сенсу жодного у них немає. Ніяких гарантій, окрім натівських, ми реально отримати не можемо, Будапештський меморандум це чудово підтвердив. Тому, розмови про цього білого бичка треба закінчувати і чітко та ясно формулювати своє бажання: НАТО», - відповів колишній міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський тиждень тому заявив, що Київ та союзники країн “Групи семи” (G7) готують документ щодо гарантій безпеки для України.