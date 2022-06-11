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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Україна вже готує документ про гарантії безпеки із союзниками з G7 – Зеленський

Україна вже готує документ про гарантії безпеки із союзниками з G7 – Зеленський

Київ • УНН

 • 212524 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Київ та союзники країн “Групи семи” ( G7 ) готують документ щодо гарантій безпеки для України. Про це під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.

Доповнення

Зеленський раніше повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.

США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.

Українські Національні Новини

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