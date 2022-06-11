Україна вже готує документ про гарантії безпеки із союзниками з G7 – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Київ та союзники країн “Групи семи” ( G7 ) готують документ щодо гарантій безпеки для України. Про це під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.
Доповнення
Зеленський раніше повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.
США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.