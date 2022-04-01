США та союзники обмірковують гарантії безпеки для України, але навряд чи дадуть Києву те, що він хоче - CNN

Деталі

Обговорення, в яких брала безпосередню участь українська сторона, знаходяться на дуже ранній стадії, тому що американським, західним і українським офіційним особам не ясно, чи є переговори з росією чимось більшим, ніж обманний маневр, зазначає канал.

Однак, за словами джерел, малоймовірно, що США і їх союзники в кінцевому підсумку запропонують Україні ті юридично зобов'язуючі заходи захисту, про які вона просить.

На мирних переговорах з росією в Стамбулі цього тижня українські переговірники заявили, що Україна може погодитися на нейтралітет щодо НАТО. Але в той же час вони хочуть, щоб західні країни, в тому числі США і Велика Британія, за допомогою ратифікованих договорів гарантували захист України в разі загрози, зокрема з боку рф, в майбутньому.

Така угода має стати аналогом Статті 5 Вашингтонського договору, в якій говориться, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх членів.

Щоб росія могла зберегти обличчя на переговорах, українці запропонували, щоб такі гарантії безпеки не поширювалися на сепаратистські території в Донбасі на сході України.

Західний чиновник сказав CNN, що "всього, крім повної прихильності захисту України, українцям буде недостатньо", а деякі чиновники адміністрації Байдена визнають, що ще одна угода типу Будапештського меморандуму не буде корисною.

Ряд американських і західних джерел скептично поставилися до потенційних гарантій безпеки, при цьому багато хто заявив, що поки передчасно обговорювати будь-які непередбачені обставини в ході переговорів. Деякі чиновники США, як повідомляється, були здивовані заявою України після переговорів у Стамбулі про те, що західні гарантії безпеки можуть бути на столі переговорів.

Інші європейські джерела заявили, що вони також чекали від української сторони більше інформації, перш ніж робити будь-які публічні заяви. А офіційний представник США сказав, що переговори з Україною про те, як може виглядати домовленість про безпеку, все ще знаходяться на самій ранній стадії.

Однак зобов'язання типу Статті 5 малоймовірне, враховуючи, що США і багато їхніх союзників, включаючи Велику Британію, як і раніше не бажають вступати в пряму конфронтацію з російськими військами, зазначає телеканал.

За словами представника ЄС, країни-члени НАТО ще не провели активних дискусій всередині Альянсу щодо української пропозиції, тому що вони все ще не вірять в те, що російська сторона веде переговори з Україною в дусі доброї волі.

Росія повинна спочатку продемонструвати, що вона серйозно ставиться до відступу, і взяти на себе зобов'язання дозволити Україні зберегти сильну армію, фактично відмовившись від вимог про "демілітаризацію" України, сказав чиновник.

Але перш за все, додав чиновник, Україна повинна спочатку виграти війну і отримати необхідну для цього підтримку.

Раніше

Напередодні віце-прем'єр Британії Домінік Рааб заявив, що Велика Британія не буде в односторонньому порядку надавати Україні ті ж зобов'язання, які застосовуються до членів НАТО, але продовжить надавати іншу військову підтримку.

Контекст

Раніше на цьому тижні українська делегація за підсумками переговорів з рф заявила, що бачить серед гарантів безпеки нашої країни держави-члени Ради Безпеки ООН і ряд інших країн.

За словами делегатів, українська сторона хоче отримати працюючий міжнародний механізм, де країни-гаранти будуть реагувати за аналогом 5-ї Статті НАТО, навіть з більш жорстким механізмом активації.