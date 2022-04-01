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США и союзники обдумывают гарантии безопасности для Украины, но вряд ли дадут Киеву то, что он хочет - CNN

Киев • УНН

 • 184853 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки россии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом, пишет УНН.

США и союзники обдумывают гарантии безопасности для Украины, но вряд ли дадут Киеву то, что он хочет - CNN

Детали

Обсуждения, в которых принимала непосредственное участие украинская сторона, находятся на очень ранней стадии, потому что американским, западным и украинским официальным лицам не ясно, являются ли переговоры с россией чем-то большим, чем обманный маневр, отмечает канал.

Однако, по словам источников, маловероятно, что США и их союзники в конечном итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, о которых она просит.

На мирных переговорах с россией в Стамбуле на этой неделе украинские переговорщики заявили, что Украина может согласиться на нейтралитет в отношении НАТО. Но в то же время они хотят, чтобы западные страны, в том числе США и Великобритания, посредством ратифицированных договоров гарантировали защиту Украины в случае угрозы, в частности со стороны рф, в будущем.

Такое соглашение должно стать аналогом Статьи 5 Вашингтонского договора, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех членов.

Чтобы россия могла сохранить лицо на переговорах, украинцы предложили, чтобы такие гарантии безопасности не распространялись на сепаратистские территории в Донбассе на востоке Украины.

Западный чиновник сказал CNN, что "всего, кроме полной приверженности защите Украины, украинцам будет недостаточно", а некоторые чиновники администрации Байдена признают, что еще одно соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезным.

Ряд американских и западных источников скептически отнеслись к потенциальным гарантиям безопасности, при этом многие заявили, что пока преждевременно обсуждать какие-либо непредвиденные обстоятельства в ходе переговоров. Некоторые чиновники США, как сообщается, были удивлены заявлением Украины после переговоров в Стамбуле о том, что западные гарантии безопасности могут быть на столе переговоров.

Другие европейские источники заявили, что они также ждали от украинской стороны больше информации, прежде чем делать какие-либо публичные заявления. А официальный представитель США сказал, что переговоры с Украиной о том, как может выглядеть договоренность о безопасности, все еще находятся на самой ранней стадии.

Однако обязательство типа Статьи 5 маловероятно, учитывая, что США и многие их союзники, включая Великобританию, по-прежнему не желают вступать в прямую конфронтацию с российскими войсками, отмечает телеканал.

По словам представителя ЕС, страны-члены НАТО еще не провели активных дискуссий внутри альянса относительно украинского предложения, потому что они все еще не верят в то, что российская сторона ведет переговоры с Украиной в духе доброй воли.

Россия должна сначала продемонстрировать, что она серьезно относится к отступлению, и взять на себя обязательство позволить Украине сохранить сильную армию, фактически отказавшись от требований о "демилитаризации" Украины, сказал чиновник.

Но прежде всего, добавил чиновник, Украина должна сначала выиграть войну и получить необходимую для этого поддержку.

Ранее

Накануне вице-премьер Британии Доминик Рааб заявил, что Великобритания не будет в одностороннем порядке предоставлять Украине те же обязательства, которые применяются к членам НАТО, но продолжит оказывать другую военную поддержку.

Контекст

Ранее на этой неделе украинская делегация по итогам переговоров с рф заявила, что видит среди гарантов безопасности нашей страны государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

По словам делегатов, украинская сторона хочет получить работающий международный механизм, где страны-гаранты будут реагировать с аналогом 5-й Статьи НАТО, даже с более жестким механизмом активации.

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