Британия не предоставит Украине те же гарантии, что и у членов НАТО - Рааб

Цитата

"Мы не собираемся, я думаю, в одностороннем порядке повторять (для Украины – ред.) обязательства, которые распространяются на членов НАТО", - сказал Рааб.

Детали

По его словам, Великобритания также не собирается вступать с россией в прямую военную конфронтацию.

"Украина не является членом НАТО. Но мы оказали большую военную поддержку, будь то операция "Орбитал", которая была тренировкой украинских войск, вплоть до противотанковых, зенитных ракет. И мы четко заявили, что всегда будем рассматривать другие области и формы поддержки", - добавил он.

"We're not going to engage Russia in direct military confrontation"



Justice Secretary Dominic Raab tells @MishalHusain the UK will not unilaterally replicate the same commitments to Ukraine which apply to Nato members but will continue to provide other military support#R4Today pic.twitter.com/nvocHALPKg

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 30, 2022

Контекст

Накануне украинская делегация по итогам переговоров с рф заявила, что видит среди гарантов безопасности нашей страны государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

По словам делегатов, украинская сторона хочет получить работающий международный механизм, где страны-гаранты будут реагировать с аналогом 5-й статьи НАТО, даже с более жестким механизмом активации.