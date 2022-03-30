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Британія не надасть Україні тих самих гарантій, що й у членів НАТО - Рааб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Велика Британія не буде в односторонньому порядку надавати Україні ті ж зобов'язання, які застосовуються до членів НАТО, але продовжить надавати іншу військову підтримку. Про це заявив у середу віце-прем'єр Британії Домінік Рааб в ефірі BBC Radio 4, пише УНН.

Британія не надасть Україні тих самих гарантій, що й у членів НАТО - Рааб

Цитата

"Ми не збираємося, я думаю, в односторонньому порядку повторювати (для України - ред.) зобов'язання, які поширюються на членів НАТО", - сказав Рааб.

Деталі

За його словами, Велика Британія також не збирається вступати з росією в пряму військову конфронтацію.

"Україна не є членом НАТО. Але ми надали велику військову підтримку, будь то операція "Орбітал", яка була тренуванням українських військ, аж до протитанкових, зенітних ракет. І ми чітко заявили, що завжди будемо розглядати інші області і форми підтримки", - додав він.

"We're not going to engage Russia in direct military confrontation"

Justice Secretary Dominic Raab tells@MishalHusainthe UK will not unilaterally replicate the same commitments to Ukraine which apply to Nato members but will continue to provide other military support#R4Todaypic.twitter.com/nvocHALPKg

— BBC Radio 4 Today (@BBCr4today)March 30, 2022

Контекст

Напередодні українська делегація за підсумками переговорів з рф заявила, що бачить серед гарантів безпеки нашої країни держави-члени Ради Безпеки ООН і низка інших країн.

За словами делегатів, українська сторона хоче отримати працюючий міжнародний механізм, де країни-гаранти будуть реагувати з аналогом 5-ї статті НАТО, навіть з більш жорстким механізмом активації.

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