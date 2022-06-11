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Украина уже готовит документ о гарантиях безопасности с союзниками из G7 – Зеленский

Украина уже готовит документ о гарантиях безопасности с союзниками из G7 – Зеленский

Киев • УНН

 • 212519 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Киев и союзники стран “Группы семи” (G7) готовят документ по гарантиям безопасности для Украины. Об этом во время саммита по безопасности Shangri La Dialogue заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Что касается гарантий безопасности нашей страны, то сейчас мы готовим документ с нашими союзниками по группе G7, чтобы определить, как они могут помочь нашему народу жить без страха", - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки России.

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