Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України

Цитата

"На сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави або є країни, які ми не тільки бачимо, а й самі хочуть нас підтримувати, поки що такої об'єднаної зустрічі не було, щоб сказати вам деталі всіх цих гарантій і яка з держав на які гарантії готова. Але ця зустріч точно буде, тому що її підтвердили, цю зустріч представники держав гарантерів майбутніх – це стосується США, Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю. Це ще не всі гарантери, але я вам назвав ті країни, які вже готові приїжджати та обговорювати список гарантій безпеки", - розповів Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що зустріч з цими гарантерами чи представниками цих лідерів - це перший крок.

"Потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною. Також для нас важливо знати, на які саме гарантії згодні ці країни. У них різні погляди. Деякі з них готові на все, на повну підтримку. А деякі - не на повну. Тому нам потрібна спільна зустріч із цими країнами на рівні радників. Які говоритимуть про цей документ – майбутні гарантії нашого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. І потім, коли ми побачимо, що нас у ньому все влаштовує, коли відчуємо впевненість в майбутньому, а не так, як із Будапештським меморандумом чи іншими документами, які у нас були у минулому, але які не працюють, - після цього у нас буде зустріч з росією", - сказав Зеленський.

Доповнення

США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.

Зеленський зазначав, що США поки що не згодні надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, як просить наша країна.

Окрім того, Зеленський повідомляв, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки.