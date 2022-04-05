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Країни готові гарантувати різне: Зеленський про гарантії безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки. Але, вочевидь, різні держави готові надавати різні гарантії. Про це глава держави заявив під час інтерв’ю українським журналістам, пише УНН.

Країни готові гарантувати різне: Зеленський про гарантії безпеки

Цитата

“Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій чи тих країн, які готові стовідсотково включитись за нас. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю”, – заявив президент.

Деталі

Він наголосив на необхідності співпраці із країнами, від яких залежить санкційна політика. Та щоб ці країни ввели санкції “в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку рф”.

Він уточнив, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта.

"Різні країни зможуть надати різні гарантії… Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, окрім російської федерації. Ми хочемо зустрітись з усіма, вони сказали, що вони готові про це говорити", - сказав Володимир Зеленський.

Зеленський очікує, що зустріч з радниками країн-гарантів може відбутись найближчим часом.

"Якщо це відбудеться, тільки тоді, з розумінням, що у нас є гарантії безпеки, ми зможемо продовжувати цей перший кейс під назвою "Гарантії безпеки для України, які передбачають позаблоковість у воєнному в тому чи іншому блоці", - сказав президент.

Додамо

Голова делегації та фракції “Слуга народу” Давид Арахамія за підсумками переговорів з рф в Стамбулі заявив, що Україна бачить серед гарантів безпеки держави-члени Ради Безпеки ООН та низку інших країн.

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