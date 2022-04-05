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Страны готовы гарантировать разное: Зеленский о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 105765 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности. Но, очевидно, разные государства готовы предоставлять разные гарантии. Об этом глава государства заявил во время интервью украинским журналистам, пишет УНН.

Страны готовы гарантировать разное: Зеленский о гарантиях безопасности

Цитата

“Пока что мы не получили конкретный перечень гарантий или тех стран, которые готовы стопроцентно включиться за нас. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, которые готовы в течение 24 часов предоставить любое оружие”, - заявил президент.

Детали 

Он подчеркнул на необходимости сотрудничества со странами, от которых зависит санкционная политика. И чтобы эти страны ввели санкции ”в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны рф".

Он уточнил, что речь не идет о едином перечне гарантий для каждой страны-гаранта.

"Разные страны смогут предоставить разные гарантии... Пока что всю эту историю мы не сложили, потому что не было встречи с нами всех советников, кроме российской федерации. Мы хотим встретиться со всеми, они сказали, что они готовы об этом говорить", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский ожидает, что встреча с советниками стран-гарантов может состояться в ближайшее время.

"Если это произойдет, только тогда, с пониманием, что у нас есть гарантии безопасности, мы сможем продолжать этот первый кейс под названием "Гарантии безопасности для Украины, которые предусматривают внеблоковость в военном в том или ином блоке", - сказал президент.

Добавим 

Глава делегации и фракции “Слуга народа” Давид Арахамия по итогам переговоров с рф в Стамбуле заявил, что Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

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