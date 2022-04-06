Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины

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"На сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантеров безопасности для нашего государства или страны, которые мы не только видим, но и сами хотят нас поддерживать, пока такой объединенной встречи не было, чтобы сказать вам детали всех этих гарантий и какое из государств на какие гарантии готово. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу представители государств гарантов будущих - это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля. Это еще не все гарантеры, но я вам назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что встреча с этими гарантерами или представителями этих лидеров - это первый шаг.

" Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной. Также для нас важно знать, на какие именно гарантии согласны эти страны. У них разные взгляды. Некоторые из них готовы на все, на полную поддержку. А некоторые - не на полную. Поэтому нам нужна совместная встреча с этими странами на уровне советников. Которые будут говорить об этом документе - будущие гарантии нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности. И потом, когда мы увидим, что нас в нем все устраивает, когда почувствуем уверенность в будущем, а не так, как с Будапештским меморандумом или другими документами, которые у нас были в прошлом, но которые не работают, - после этого у нас будет встреча с россией", - сказал Зеленский.

Дополнение

США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки россии.

Зеленский отмечал, что США пока что не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит наша страна.

Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина пока не получила список стран с их подтвержденной соглашению о предоставлении гарантий безопасности.