НАТО зосереджено на допомозі Україні здобути перемогу у війні, а не на її членстві - Столтенберг

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 61462 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 113211 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 115935 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 125563 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 119827 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 99575 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 100674 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 261488 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152315 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173357 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 140106 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 47915 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 107410 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 61795 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 87755 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 87794 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 261466 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 529882 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 477066 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 680577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 36097 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 61795 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 107410 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 145349 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 123158 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

НАТО зосереджено на допомозі Україні здобути перемогу у війні, а не на її членстві - Столтенберг

НАТО зосереджено на допомозі Україні здобути перемогу у війні, а не на її членстві - Столтенберг

Київ • УНН

 • 191769 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Питання членства України в НАТО на сьогодні не є нагальним для Альянсу, набагато важливіше допомагати їй здобути перемогу у війні з росією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання депутатів Європарламенту, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Наразі є ще три країни, які претендують на членство в НАТО: Україна, Грузія та Боснія та Герцеговина»”, - заявив Столтенберг.

Деталі

За його словами, у випадку з БіГ є «серйозні проблеми». НАТО намагається допомогти країні зміцнити демократичні інститути, але «ви знаєте проблеми Боснії та Герцеговини не гірші за мене», зазначив Генсек Альянсу.

«Щодо Грузії та України, зараз основна увага приділяється Україні, щоб надати їй підтримку, допомогти їй здобути перемогу як незалежній суверенній державі. Це основна увага – зараз ми не зосереджені на членстві. Але, звичайно, все, що ми робимо зараз для допомоги та підтримки, а також модернізації українських інститутів оборони та безпеки, також наблизить їх до членства на певному етапі», - заявив він.

Щодо Грузії, то, за його словами, основна увага також приділяється реформам на шляху країни до членства.

«Але, як ви знаєте, будь-яке рішення про членство також вимагає одностайності. Усі союзники мають бути згодні. А ми не маємо згоди в НАТО, щоб зробити наступний крок і розробити план дій щодо членства в НАТО», - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні слід забути про "гарантії безпеки" як про страшний сон і подати заявку до НАТО відразу після перемоги – фахівець

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61