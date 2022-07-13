НАТО зосереджено на допомозі Україні здобути перемогу у війні, а не на її членстві - Столтенберг

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«Наразі є ще три країни, які претендують на членство в НАТО: Україна, Грузія та Боснія та Герцеговина»”, - заявив Столтенберг.

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За його словами, у випадку з БіГ є «серйозні проблеми». НАТО намагається допомогти країні зміцнити демократичні інститути, але «ви знаєте проблеми Боснії та Герцеговини не гірші за мене», зазначив Генсек Альянсу.

«Щодо Грузії та України, зараз основна увага приділяється Україні, щоб надати їй підтримку, допомогти їй здобути перемогу як незалежній суверенній державі. Це основна увага – зараз ми не зосереджені на членстві. Але, звичайно, все, що ми робимо зараз для допомоги та підтримки, а також модернізації українських інститутів оборони та безпеки, також наблизить їх до членства на певному етапі», - заявив він.

Щодо Грузії, то, за його словами, основна увага також приділяється реформам на шляху країни до членства.

«Але, як ви знаєте, будь-яке рішення про членство також вимагає одностайності. Усі союзники мають бути згодні. А ми не маємо згоди в НАТО, щоб зробити наступний крок і розробити план дій щодо членства в НАТО», - додав він.

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