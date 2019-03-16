НАТО изменило главнокомандующего Объединенными силами в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Североатлантический альянс объявил о назначении генерала ВВС США Тода Уолтерса на пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте Альянса, передает УНН.
"Североатлантический совет одобрил назначение генерала Тода Д. Уолтерса, ВВС США, на должность Верховного главнокомандующего союзниками в Европе", - говорится в сообщении.
В НАТО сообщили, что генерал Уолтерс пока исполняет обязанности командира Воздушного командования Альянса, начальника главного штаба ВВС США в Европе и в Африке, а также возглавляет центр передового опыта применения воздушной мощи НАТО.
После завершения необходимых процедур он вступит в должность после церемонии смены командования в Монсе в Бельгии весной этого года.
Генерал Уолтерс сменит на посту генерала армии США Кертиса Скапаротти.
Напомним, Скапаротти заявил, что США передаст Украине еще два катера класса Island.