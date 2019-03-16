НАТО змінило головнокомандувача Об'єднаних сил у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Північноатлантичний альянс оголосив про призначення генерала ВВС США Тода Волтерса на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті Альянсу, передає УНН.
"Північноатлантична рада схвалила призначення генерала Тода Д. Волтерса, ВПС США, на посаду Верховного головнокомандувача союзників у Європі", - йдеться в повідомленні.
У НАТО повідомили, що генерал Волтерс наразі виконує обов'язки командира Повітряного командування Альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі і в Африці, а також очолює центр передового досвіду застосування повітряної міці НАТО.
Після завершення необхідних процедур він вступить на посаду після церемонії зміни командування у Монсі в Бельгії навесні цього року.
Генерал Волтерс змінить на посаді генерала армії США Кертіса Скапаротті.
Нагадаємо, Скапаротті заявив, що США передасть Україні ще два катери класу Island.