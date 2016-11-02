НАТО и Россия проводят одновременно военные учения на Балканах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Черногории НАТО начало обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации. В то же время Сербия готовится провести совместные учения с российскими военными, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Четырехдневные военные учения НАТО в Черногории стартовали в понедельник. Главная цель этих учений - отработать реагирование сил Альянса во время стихийных бедствий - масштабное наводнение и химическую катастрофу.
В учениях принимают участие 680 участников из 32 стран НАТО и стран-партнеров, среди которых Израиль, Азербайджан и Косово.
При этом за последний год Сербия усилила связи с НАТО, в частности в рамках программы "Партнерство ради мира".