НАТО й Росія проводять одночасні військові навчання на Балканах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Чорногорії НАТО почала навчання із реагування на надзвичайні ситуації у той час. Водночас з нею Сербія готується провести спільні навчання із російськими військовими, передає УНН з посиланням на ВВС,
Чотирьохденні військові навчання НАТО у Чорногорії стартували у понеділок. Головна мета цих навчань — відпрацювати реагування сил Альянсу під час стихійних лиха — масштабну повінь та хімічну катастрофу.
У навчаннях беруть участь 680 учасників із 32 країн НАТО та партнерських країн, серед яких Ізраїль, Азербайджан і Косово.
При цьому за останній рік Сербія посилила зв’язки із НАТО, зокрема у рамках програми “Партнерство заради миру”.