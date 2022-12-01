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НАТО использует все политические инструменты давления на Венгрию – Стефанишина

Киев • УНН

 • 866906 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Блокирование Венгрией официальных встреч НАТО с участием представителей Украины уже является проблемой для самого Альянса. Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности, НАТО использует все политические инструменты давления на Будапешт, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Венгрия продолжает блокировать участие Украины в официальных встречах НАТО. И это заставляет членов Альянса действовать. Ранее члены НАТО не вмешивались в этот спор, советуя как можно быстрее разрешить спор с Венгрией и разблокировать диалог. Теперь понятно, что такая тактика не работает”, – заявила она.

Детали

По словам вице-премьера, блокирование участия руководства Украины в заседаниях НАТО становится проблемой и для ситуации безопасности, и для Альянса. Поэтому страны-члены изменили свое отношение и задействуют все политические инструменты давления, чтобы убедить Венгрию отказаться от блокировки.

Дополнение

Отметим, что еще в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики.

В начале ноября Венгрия заявила министрам финансов Европейского Союза на встрече, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине объемом 18 миллиардов евро в следующем году.

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