Орбан заявив, що Україна "не може виграти" війну із нинішньою стратегією НАТО

Цитата

"Ця війна в такій формі не може бути виграна", - сказав Орбан, виступаючи разом з канцлером Австрії Карлом Нехаммером у Відні. Орбан додав, що стратегія країн НАТО щодо підтримки України зброєю та навчанням "досі показувала, що вона не призведе до успіху".

"Без зміни стратегії - миру не буде", - сказав він, попередивши, що без миру в Україні весь Європейський Союз "втягнеться у військову ситуацію".

"Незрозуміло, як нам уникнути рецесії в ЄС, якщо війна продовжиться", - додав Орбан.

Деталі

І Орбан і Нехаммер попередили про неможливість запровадження ембарго Євросоюзом на російський газ.

"Ми щойно зіткнулися зі стіною, і ця стіна називається газовим ембарго, і я запропонував би ЄС не стукати в цю стіну", — сказав Орбан. Нехаммер зі свого боку попередив, що таке ембарго "неможливе".

"Не тільки тому, що ми, як Австрія, залежимо від російського газу. Німецька промисловість також залежить від газу. І якщо німецька промисловість звалиться, австрійська промисловість звалиться", — сказав Нехаммер, додавши, що така ситуація може призвести до "масового безробіття".

Контекст

Орбан, який неодноразово конфліктував з ЄС через зв'язки з рф, підриваючи імідж Заходу, який повністю об'єднався проти агресії кремля.

59-річний угорський лідер утримався від запровадження енергетичних санкцій ЄС проти росії та розкритикував військову допомогу Заходу Україні.

Разом з іншими лідерами ЄС Орбан спочатку засудив вторгнення росії в Україну, але в останні місяці він дотримувався двозначної позиції щодо війни, навіть направивши свого міністра закордонних справ до Москви для переговорів щодо збільшення імпорту газу.

Угорщина входить до числа європейських країн, найбільш залежних від російського природного газу, і отримує близько 85 відсотків своїх потреб від компанії «Газпром», яку контролює кремль.

Оскільки європейські ціни на природний газ зросли майже в п'ять разів за останній рік, значною мірою через війну в Україні, Орбан був змушений відмовитися від десятирічного обмеження цін на газ та електроенергію для домогосподарств із більш високим споживанням.

Обмеження цін допомогло Орбану домогтися переобрання у 2014 році та стало ключовим моментом його передвиборчої кампанії у квітні 2022 року, коли він виграв четвертий термін поспіль.