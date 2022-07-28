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Орбан заявил, что Украина "не может выиграть" войну с нынешней стратегией НАТО

Орбан заявил, что Украина "не может выиграть" войну с нынешней стратегией НАТО

Киев • УНН

 • 224107 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам в четверг, что Украина не сможет победить россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Цитата

"Эта война в такой форме не может быть выиграна", - сказал Орбан, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене. Орбан добавил, что стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением "до сих пор показывала, что она не приведет к успеху".

"Без изменения стратегии – мира не будет", - сказал он, предупредив, что без мира в Украине весь Европейский Союз "втянется в военную ситуацию".

"Непонятно, как нам избежать рецессии в ЕС, если война продолжится", – добавил Орбан.

Детали

И Орбан и Нехаммер предупредили о невозможности введения эмбарго Евросоюзом на российский газ.

"Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я предложил бы ЕС не стучать в эту стену", — сказал Орбан. Нехаммер со своей стороны предупредил, что такое эмбарго "невозможно".

"Не только потому, что мы, как Австрия, зависим от российского газа. Немецкая промышленность также зависит от газа. И если немецкая промышленность рухнет, австрийская промышленность рухнет", — сказал Нехаммер, добавив, что такая ситуация может привести к "массовой безработице".

Контекст

Орбан, неоднократно конфликтовал с ЕС из-за связей с рф, подрывая имидж Запада, который полностью объединился против агрессии кремля.

59-летний венгерский лидер воздержался от введения энергетических санкций ЕС против россии и подверг критике военную помощь Западу Украине.

Вместе с другими лидерами ЕС Орбан сначала осудил вторжение россии в Украину, но в последние месяцы он придерживался двусмысленной позиции по войне, даже направив своего министра иностранных дел в Москву для переговоров по увеличению импорта газа.

Венгрия входит в число европейских стран, наиболее зависимых от российского природного газа, и получает около 85 процентов своих потребностей от компании «Газпром», которую контролирует кремль.

Поскольку европейские цены на природный газ выросли почти в пять раз за последний год, в значительной степени из-за войны войны в Украине, Орбан был вынужден отказаться от десятилетнего ограничения цен на газ и электроэнергию для домохозяйств с более высоким потреблением.

Ограничение цен помогло Орбану добиться переизбрания в 2014 году и стало ключевым моментом его предвыборной кампании в апреле 2022 года, когда он выиграл четвертый срок подряд.

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