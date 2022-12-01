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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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НАТО використає усі політичні інструменти тиску на Угорщину – Стефанішина

НАТО використає усі політичні інструменти тиску на Угорщину – Стефанішина

Київ • УНН

 • 866909 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Блокування Угорщиною офіційних зустрічей НАТО за участю представників України є вже проблемою для самого Альянсу. Як заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі, НАТО використає усі політичні інструменти тиску на Будапешт, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Угорщина продовжує блокувати участь України в офіційних зустрічах НАТО. І це змушує членів Альянсу діяти. Раніше члени НАТО не втручалися у цю суперечку, радячи якнайшвидше вирішити суперечку з Угорщиною і розблокувати діалог. Тепер зрозуміло, що така тактика не працює”, – заявила вона.

Деталі

За словами віце-прем’єрки, блокування участі керівництва України у засіданнях НАТО стає проблемою і для безпекової ситуації, і для Альянсу. Тому країни-члени змінили своє ставлення та задіюють усі політичні інструменти тиску, щоб переконати Угорщину відмовитися від блокування.

Доповнення

Зазначимо, ще у липні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти росію із нинішньою стратегією підтримки НАТО, а також попередив про тяжкі наслідки для європейської економіки.

На початку листопада Угорщина заявила міністрам фінансів Європейського Союзу на зустрічі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакету допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро наступного року.

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