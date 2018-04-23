НАТО: Украина должна бороться с коррупцией настойчивее

"Для НАТО не менее важно более широкий контекст, в котором происходят реформы (в Украине - ред.). НАТО четко выступает в поддержку тех реформ, которые происходят в Украине в рамках развития демократии и верховенства права. И здесь, безусловно, борьба с коррупцией является ключевым вопросом, где, по мнению союзников, надо прилагать усилия очень настойчиво", - отметил он.

По словам Винникова, такой же сигнал был подан генеральным секретарем НАТО, когда он был в Украине с визитом.

"Хотел бы отметить, что Украина обладает очень ценным и эффективным инструментом для продвижения этих реформ - это годовые программы. Это именно тот инструмент, которым НАТО пытается помогать Украине на пути ее продвижения к завершению необходимых реформ ", - добавил он.



Как сообщал УНН, более 60% структур генерального штаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал генерал-полковник Александр Дублян.