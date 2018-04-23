НАТО: Україна має боротись з корупцією наполегливіше
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Боротьба з корупцією є не менш важливим елементом на шляху прагнень України щодо членства в НАТО. Про це сказав під час прес-конференції глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков, передає кореспондент УНН.
"Для НАТО не менш важливим є ширший контекст, в якому відбуваються реформи (в Україні - ред.). НАТО чітко виступає на підтримку тих реформ, що відбуваються в Україні в рамках розбудови демократії і верховенства права. І тут, безумовно, боротьба з корупцією є ключовим питанням, де, на думку союзників, треба докладати зусиль дуже наполегливо", - зазначив він.
За словами Віннікова, такий самий сигнал був поданий генеральним секретарем НАТО, коли він був в Україні з візитом.
“Хотів би зазначити, що Україна володіє дуже цінним і ефективним інструментом для просування цих реформ - це річні програми. Це саме той інструмент, яким НАТО намагається допомагати Україні на шляху її просування до завершення необхідних реформ", - додав він.
Як повідомляв УНН, понад 60% структур генерального штабу та інших органів військового управління приведено до типової структури штабів НАТО. Про це на прес-конференції у Києві розповів генерал-полковник Олександр Дублян.