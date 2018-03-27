НАТО сократит количество сотрудников постпредства России на 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. НАТО сокращает численность сотрудников постпредства России при альянсе до 20 человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
Он напомнил, что на данный момент более 130 росийских официальных лиц высылают из своих стран более 25 членами НАТО и партнерами.
“НАТО едины в принятии последующих шагов. Сегодня я отменил согласие на назначение 7 сотрудников, акредитованных при постоянном представительстве Росийской Федерации при НАТО. Я так же отвечу отказом на запрос о получении аккредитации трех других. Совет Североатлантического союза сокращает максимальное количество сотрудников постпредства России при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением”, — заявил Генсек.
По его словам, это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20.
“Это посылает четкий сигнал Росии, что есть цена и последствия такого неприемлимого и опасного поведения”, — сказал он.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще 23 страны - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.
В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.