НАТО скоротить кількість співробітників постпредства Росії на 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. НАТО скорочує чисельність співробітників постпредства Росії при альянсі до 20 осіб. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
Він нагадав, що на даний момент більше 130 російських офіційних осіб висилають зі своїх країн більше 25 членами НАТО і партнерами.
"НАТО єдині в ухваленні наступних кроків. Сьогодні я скасував згоду на призначення 7 співробітників, акредитованих при постійному представництві Росийськой Федерації при НАТО. Я так само відповім відмовою на запит про отримання акредитації трьох інших. Рада Північноатлантичного союзу скорочує максимальну кількість співробітників постпредства Росії при НАТО на 10 осіб відповідно до мого рішення", - заявив Генсек.
За його словами, це призведе до того, що чисельність співробітників становитиме 20 осіб.
"Це посилає чіткий сигнал Росії, що є ціна і наслідки такої неприпустимої і небезпечної поведінки", - сказав він.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Британії приєдналися ще 23 країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів.
У МЗС РФ пообіцяли відповісти кожній країні на висилку російських дипломатів.