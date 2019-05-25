НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерную угрозу" от РФ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18394 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 40524 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59366 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74709 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119605 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110854 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137230 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерную угрозу" от РФ

НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерную угрозу" от РФ

Киев  •  УНН

 • 16901 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в интервью Die Welt, пишет УНН.

Издание отмечает, что это первое изменение в стратегии за “несколько десятилетий”. Столтенберг объяснил такое решение “ядерной угрозой” со стороны России и “новыми вызовами” на востоке и юге.

По его словам, новая военная концепция требуется для того, чтобы добиться “полной защищенности” и обеспечить стабильность в будущем. Сила НАТО заключается в умении меняться в случае необходимости, заключил генсек.

В начале мая Столтенберг во время обращения к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу напомнил, что альянс создавался для “сдерживания Советского Союза”. Он подчеркивал, что таким образом НАТО обеспечивало в Европе “торжество демократии и свободы слова”.

Напоминаем, в НАТО назвали пять приоритетов в реформировании оборонного сектора Украины.

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