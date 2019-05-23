У НАТО назвали п'ять пріоритетів у реформуванні оборонного сектору України

"Закон про нацбезпеку має бути трансформований, інтерпретований в інші законодавчі акти, інші положення. Це вимагає розвитку і розробки цілого пакету законопроектів. Ми бачимо 5 основних напрямів, які є найбільш пріоритетними - це закон про новий комітет з контролю. Друге - закон про СБУ, закон про оперативно-розшукову роботу, закон про охорону держтаємниці і п’яте - реформування оборонної промисловості і процесу оборонних закупівель", - сказав Вінніков.

З його слів, радники НАТО залучені до надання консультацій за всіма цими напрямками.

"Ми готові пришвидшити і інтенсифікувати нашу участь. Найважливішими є перші два зазначені напрями", - додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО 7 лютого. 19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент. Вони набули чинності 21 лютого. П'ятий Президент України Петро Порошенко заявляв, що до 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО.