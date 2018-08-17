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НАТО вблизи границ РФ проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры

Киев • УНН

 • 8373 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Военные учения НАТО Trident Juncture пройдут в Норвегии - стране, граничащей с Россией - с 25 октября по 7 ноября и станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

НАТО вблизи границ РФ проведет крупнейшие со времен холодной войны маневры

Всего в маневрах НАТО примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников альянса. Германия направит на учения наибольшее количество военных - 8 тысяч солдат, а также около 100 танков и более 2 тысяч единиц транспортных средств. В 2015 году в Trident Juncture приняли участие 3 тысячи солдат бундесвера.

С начала конфликта в Украине в 2014 году НАТО существенно расширил масштабы военных учений. Целью маневров является проверка реакции альянса на новые виды угроз. Trident Juncture должны продемонстрировать способность НАТО "справиться с любыми вызовами - от стандартных боевых действий до более утонченных техник гибридной войны и пропаганды".

В то же время, как сообщается, Москва также расширила масштабы учений вблизи границ государств НАТО. В 2017 году прошли крупные российско-белорусские военные маневры "Запад-2017". Россия заявила, что в них приняли участие 12,7 тысячи военнослужащих, однако по западным оценкам, в маневрах участвовали от 60 до 80 тысяч военных.

Напомним, генерал США ожидает "демаршей со стороны РФ" в связи с учениями НАТО Trident Juncture.

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