НАТО поблизу кордонів РФ проведе найбільші з часів холодної війни навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Військові навчання НАТО Trident Juncture пройдуть у Норвегії - країні, що межує з Росією - з 25 жовтня по 7 листопада і стануть, ймовірно, найбільшими маневрами після завершення холодної війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
Загалом у маневрах НАТО візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців з 30 держав-членів НАТО, а також союзників Альянсу. Німеччина направить на навчання найбільшу кількість військових - 8 тисяч солдатів, а також близько 100 танків і більше 2 тисяч одиниць транспортних засобів. У 2015 році в Trident Juncture взяли участь 3 тисячі солдатів бундесверу.
З початку конфлікту в Україні у 2014 році НАТО істотно розширив масштаби військових навчань. Метою маневрів є перевірка реакції Альянсу на нові види загроз. Trident Juncture має продемонструвати здатність НАТО "впоратися з будь-якими викликами - від стандартних бойових дій до більш витончених технік гібридної війни і пропаганди".
У той же час, як повідомляється, Москва також розширила масштаби навчань поблизу кордонів держав НАТО. У 2017 році пройшли великі російсько-білоруські військові маневри "Захід-2017". Росія заявила, що у них взяли участь 12,7 тисячі військовослужбовців, однак за західними оцінками, в маневрах брали участь від 60 до 80 тисяч військових.
Нагадаємо, генерал США очікує "демаршів з боку РФ" в зв'язку з навчаннями НАТО Trident Juncture.