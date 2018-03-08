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Генерал США очікує "демаршів з боку РФ" в зв'язку з навчаннями НАТО Trident Juncture

Генерал США очікує "демаршів з боку РФ" в зв'язку з навчаннями НАТО Trident Juncture

Київ • УНН

 • 9120 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Командувач Корпусом морської піхоти США генерал Роберт Неллер очікує “демаршів та інших дій з боку Росії” у зв’язку з великомасштабними навчаннями НАТО Trident Juncture (“Єдиний тризуб—2018”), запланованими на осінь поточного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

Своєю думкою з цього приводу генерал поділився в середу на слуханнях в комітеті Палати представників Конгресу США з асигнувань.

“Цієї осені в жовтні пройдуть масштабні маневри НАТО, які стануть найбільшими навчаннями з амфібіями з часів піку холодної війни. Вони будуть називатися Trident Juncture. У них буде задіяно близько 45 тис. військовослужбовців країн НАТО, десятки і десятки кораблів і повітряних суден, які здійснюватимуть маневри біля берегів Норвегії для протидії зімітованій загрозі”, - повідомив Роберт Неллер.

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“Я впевнений, що будуть демарші і інші дії з боку Російської Федерації. Вважаю, що це демонструє серйозність американській стратегії, а також що наші європейські союзники хочуть бачити нашу присутність там в регіоні і нашу прихильність їх захисту”, — додав генерал.

Нагадаємо, масштаби погроз для США з боку Росії і Китаю “в майбутньому лише зростуть”. Таку оцінку надав у середу заступник глави Пентагону з політичних питань Джон Руд, виступаючи на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу США.

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