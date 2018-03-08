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Генерал США ожидает "демаршей со стороны РФ" в связи с учениями НАТО Trident Juncture

Генерал США ожидает "демаршей со стороны РФ" в связи с учениями НАТО Trident Juncture

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер ожидает “демаршей и других действий со стороны России” в связи с крупномасштабными учениями НАТО Trident Juncture (“Единый трезубец-2018”), которые запланированы на осень текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Своим мнением по этому поводу генерал поделился в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям.

“Этой осенью в октябре пройдут масштабные маневры НАТО, которые станут крупнейшими учениями с амфибиями со времен пика холодной войны. Они будут называться Trident Juncture. В них будет задействовано около 45 тыс. военнослужащих НАТО, десятки и десятки кораблей и воздушных судов, которые будут осуществлять маневры у берегов Норвегии для противодействия сымитированный угрозе”, — сообщил Роберт Неллер.

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“Я уверен, что будут демарши и другие действия со стороны Российской Федерации. Считаю, что это демонстрирует серьезность американской стратегии, а также наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там в регионе и нашу приверженность их защиты”, — добавил генерал.

Напомним, масштабы угроз для США со стороны России и Китая “в будущем только возрастут”. Такую оценку дал в среду заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

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