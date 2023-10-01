НАТО направит больше миротворцев в Косово на фоне обострения в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс одобрил дополнительные миротворческие силы в Косово после беспорядков на косовско-сербской границе. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Цитата
«Мы призываем все стороны к срочной деэскалации. Мы продолжаем призывать Белград и Приштину участвовать в диалоге при содействии ЕС как единственном способе решить проблемы и достичь решений, которые уважают права всех сообществ. Это является ключевым для длительной безопасности в Косово и стабильности в регионе», — сказал генсек НАТО.
Детали
Премьер-министр Косово Альбин Курти приветствовал решение НАТО, заявив, что Сербия хочет дестабилизировать регион с помощью России.
«Эти люди хотят вернуть время назад. Они ищут машину времени. Они хотят повернуть часы на 30 лет назад. Но этого не произойдет. Нам нужно НАТО, потому что граница с Сербией очень длинная, и сербская армия в последнее время усиливает свой потенциал, и они имеют много военной техники как от Российской Федерации, так и от Китая», — сказал г-н Курти.
Дополнение
Сербия имеет историю тесных связей с Россией и пытается оставаться нейтралитетом после того, как началась полномасштабная война в Украине.
Напомним
Несколько дней назад в Косово неизвестные напали на полицейских, премьер Косово заявил о 30 вооруженных до зубов террористах. Власти Косово обвинили Сербию в вооруженном нападении на косовских полицейских. Премьер Косово Альбин Курти сказал, что нападение было организованным и политическую, финансовую и логистическую поддержку нападающим оказывает Сербия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Белом доме призвали Сербию отвести войска от границы Косово