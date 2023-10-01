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НАТО надішле більше миротворців до Косова на тлі загострення в регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Цитата

«Ми закликаємо всі сторони до термінової деескалації. Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину брати участь у діалозі за сприяння ЄС як єдиному способі вирішити проблеми та досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це є ключовим для тривалої безпеки в Косово та стабільності в регіоні», — сказав генсек НАТО.

Деталі

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті привітав рішення НАТО, заявивши, що Сербія хоче дестабілізувати регіон за допомогою Росії.

«Ці люди хочуть повернути час назад. Вони шукають машину часу. Вони хочуть повернути годинник на 30 років назад. Але цього не станеться. Нам потрібне НАТО, тому що кордон із Сербією дуже довгий, і сербська армія останнім часом посилює свій потенціал, і вони мають багато військової техніки як від Російської Федерації, так і від Китаю», — сказав пан Курті.

Доповнення

Сербія має історію тісних зв'язків з Росією і намагається залишатися нейтралітетом після того, як почалася повномасштабна війна в Україні.

Нагадаємо

Кілька днів тому у Косово невідомі напали на поліцейських, прем’єр Косово заявив про 30 озброєних до зубів терористів. Влада Косова звинуватила Сербію у збройному нападі на косовських поліцейських. Прем'єр Косово Альбін Курті сказав, що напад був організованим і політичну, фінансову та логістичну підтримку нападникам надає Сербія.

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