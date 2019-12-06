На следующей неделе изберут молодежную столицу Украины

“10 декабря состоится открытое заседание Наблюдательного совета национального конкурса „Молодежная столица Украины“. Делегации 10 городов-финалистов из числа представителей городской власти и молодежи аргументируют, почему именно их город должен стать Молодежной столицей Украины 2020 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в финал конкурса из 48 городов-участников вышли Винница, Ивано-Франковск, Кременчуг, Николаев, Одесса, Тернополь, Умань, Харьков, Хмельницкий и Черновцы.

Также указано, что конкурс “Молодежная столица Украины” проходит уже в третий раз и проводит Министерство молодежи и спорта Украины, Национальный молодежный совет Украины и Украинский институт международной политики.

“В 2018 году Молодежной столицей Украины был Львов, в 2019-м — Каменец-Подольский”, — добавили в пресс-центре.

Отмечается, что основной целью конкурса является активизация сотрудничества между молодежью и органами местного самоуправления, а также содействие созданию условий для развития молодежи в городах Украины.

Напомним, Киев занял 173 место среди городов мира по комфортности.